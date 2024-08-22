«ФосАгро-Регион» поставила на 7,1% больше удобрений в первом полугодии

Фото: предоставлено ООО «ФосАгро-Волга»

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» озвучила показатели работы за 6 месяцев 2024 года: поставки продукции российским аграриям выросли на 7,1% – до 1,74 млн тонн.

Основной прирост в продажах, по сообщению компании, отмечен по фосфорным и NPK-удобрениям, закупать которые сельхозпроизводители предпочитают до начала посевной.

«Российские аграрии сделали выводы из ситуации с железнодорожными поставками в прошлом году и в этом году вышли на закупки фосфорных и NPK-удобрений под осенние полевые работы заранее. Это позволило им, с одной стороны, создать запасы удобрений, не дожидаясь ажиотажного спроса, с другой – зафиксировать объемы удобрений под осенние полевые работы по ценам межсезонья и заблаговременно включить их в график перевозок по сети РЖД», – прокомментировал генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

В первом полугодии продолжал расти спрос и на NPK-удобрения с микроэлементами в одной грануле: за последние два года их закупки уже выросли на 60%. Еще одной тенденцией стал рост закупок крупными потребителями удобрений определенного цвета. О возможности заказать эксклюзивную партию удобрений в фирменных цветах Андрей Вовк рассказывал Главе Минсельхоза России Оксане Лут на Всероссийском дне поля в июне. Эта опция позволяет холдингам контролировать продвижение продукции по всей цепочке доставки, предотвращать хищения и перепродажу, препятствуя развитию теневого рынка удобрений.

Как отмечает «ФосАгро-Регион», росту закупок способствует развитие логистической инфраструктуры. К настоящему времени в состав сети входят 34 центра дистрибуции суммарной ёмкостью около 900 тыс. тонн.

«Развитая инфраструктура хранения и перевалки в регионах позволяет нам избежать задержек с доставкой в период приоритетных пассажирских перевозок по железным дорогам летом, в особенности в регионах ЮФО и СКФО. Возможность заблаговременного заказа продукции аграриями и создания запасов на собственных мощностях способствует ритмичному обеспечению аграриев минеральными удобрениями даже в условиях повышенной загруженности РЖД», – отметил Андрей Вовк.

В Республике Татарстан прямые поставки минеральных удобрений аграриям обеспечивает региональная компания сети - «ФосАгро-Волга». Она развивает собственные центры дистрибуции в Нурлате и Апастове с суммарной мощностью хранения и перевалки свыше 30 тыс. т продукции в год.

По итогам первого полугодия «ФосАгро-Волга» увеличила поставки удобрений в республику почти на 30%. Компания выступает традиционным партнером аграриев Татарстана в сфере минерального питания растений.

— «Аграрии оптимизируют технологии, добиваясь стабильных урожаев и высокого качества продукции. Грамотное применение минеральных удобрений неотъемлемая часть этой работы. Все необходимые ресурсы для этого мы стремимся предоставить и сделать максимально доступными», — рассказал директор «ФосАгро-Волга» Денис Сметов. Он добавил, что компания полностью готова к осенним полевым работам.

Ранее Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщила, что годовая потребность российского АПК в минеральных удобрениях закрыта почти на 80%.

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