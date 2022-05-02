Форварды «Ак Барса» и «Нефтехимика» забили команде Белоруссии в составе сборной России

В повторном товарищеском матче сборных России и Белоруссии в Туле заброшенной шайбой отметился нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов. Забил и представитель нижнекамского «Нефтехимика» Марат Хайруллин.

Россияне с трудом победили соседей со счетом 3:2 в овертайме. Сафонов отличился в середине первого периода, четко замкнув прострел на чужом пятачке, 1:0. Казанский нападающий сегодня сыграл в центре первого звена вместе с Никитой Тертышным из челябинского трактора и капитаном нижнекамского «Нефтехимика» Маратом Хайруллиным, который вчера отметился дублем. А сегодня Хайруллин в овертайме принес победу россиянам.