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Ру Тат
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3 мая 2021  18:12
Cергей Гаврилов

Благодаря Азмуну казанский «Рубин» получит 1 млн евро за чемпионство «Зенита»

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Вчера питерский «Зенит» за два тура до финиша чемпионата РПЛ оформил свое третье подряд чемпионство. Это означает, что бюджет казанского «Рубина» пополнится миллионом евро. Дело в том, что главный бомбардир «Зенита» иранский нападающий Сердар Азмун (на его счету уже 19 голов в этом чемпионате) ранее играл в «Рубине». И как сказал в одном из недавних интервью генеральный директор казанцев Рустем Сайманов, «Рубин» получает бонус в 1 млн евро за каждую победу Азмуна в чемпионате России. 

Азмун, туркмен по происхождению, перешел в «Рубин» по зову наставника казанцев Курбана Бердыева, уроженца Туркмении в январе 2013-го из тегеранского «Сепахана» за 75 тыс. евро. Затем вслед за Бердыевым Азмун перебрался в «Ростов» уже за 2,3 млн евро. Вместе с Бердыевым иранец снова вернулся в Казань в июле 2017-го. Наконец в феврале 2019 года его продали в «Зенит» официально за 12 млн евро. В тот момент его трансферная стоимость, по данным авторитетного портала transfermarkt.de, составляла 9,5 млн евро, сейчас 23 миллиона.

Таким образом Азмун принес в бюджет «Рубина» уже 15 млн евро. Источники сообщают, что «Зенит» в случае трансфера Азмуна поделится с «Рубином» 20% вырученных с продажи средств. Если питерцы продадут Азмуна за 23 млн евро, то казанцы получат 4,6 млн.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года и пока не продлен. По данным европейских коллег, на иранца претендуют испанская «Севилья», немецкая «Боруссия» (Дортмунд), итальянская «Рома».

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