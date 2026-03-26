Форвард «Зенита» о матче с УНИКСом: «Мы едем туда с мыслью, что нужно побеждать»

Нападающий «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением относительно предстоящей встречи с УНИКСом в Казани в рамках группового этапа выхода в «Финал четырех». Со слов форварда, питерская команда настроена только на победу.

«Понимаем, что для Казани эта игра не имеет большого турнирного значения, неизвестно, в каком составе они выйдут. Тем не менее мы должны выходить с полной самоотдачей, выкладываться на 100% и пытаться добыть эту победу.

Как показала предыдущая игра в Казани в рамках Лиги ВТБ, мы готовы там побеждать и способны на это. Поэтому в первую очередь нужно отталкиваться от себя. Это сильная команда, не зря они на протяжении многих лет находятся в верхней части таблицы. Мы едем туда с мыслью, что нужно побеждать», – цитирует Карасёва пресс-служба БК «Зенит».

Матч между УНИКСом и «Зенитом» пройдет сегодня, 26 марта, в Казани на паркете «Баскет-холла». Начало матча – в 19:00 мск.