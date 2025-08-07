Форвард Василий Глотов оценил шансы «Трактора» выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне

Фото: hctraktor.org

Нападающий «Трактора» Василий Глотов в беседе с «ВсеПроСпорт» оценил шансы команды выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне.

«Конечно, команда изменилась. Пришли новые ребята — и легионеры, и Миша Григоренко, новый защитник-легионер, вратарь, подписали Егора Коршкова. Думаю, Алексей Волков знает, что делает, и вопросов по комплектованию быть не должно. Бен будет собирать этот состав в единую картину.

Мы по-прежнему претенденты на Кубок и будем бороться за победу. Понятно, что игроков такого уровня, как Кравцов и Шабанов, просто заменить нельзя, но не исключено, что новички проявят себя. Я сам рассчитываю выйти на новый уровень», – сказал Глотов.

По ходу прошлого сезона форвард присоединился к «Трактору», перейдя из СКА. Вместе с челябинцами Глотов дошел до финала Кубка Гагарина, где уральская команда уступила «Локомотиву» (1-4).