Форвард УНИКСа Хезонья - MVP регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2021/2022

Форвард УНИКСа Марио Хезонья признан самым ценным баскетболистом регулярного сезона Единой лиги сезона 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Официальное объявление и церемония награждения состоялись перед началом третьей игры полуфинала между казанским УНИКСом и питерским «Зенитом».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Хезонья в среднем набирал 18,2 очка, а также делал 7,1 подбора и 2,1 перехвата за игру. Стоит отметить, что команда хорватского форварда, УНИКС, по итогам чемпионата заняла третье место.

На данный момент, счёт в полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом» равный – 1:1. Третья и четвертая игры серии состоятся в Казани в 20.00 11 и 13 мая, соответственно.