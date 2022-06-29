Форвард УНИКСа Узинский перешел в «Локомотив-Кубань»

Как сообщает пресс-служба краснодарского «Локомотива-Кубани», форвард Дмитрий Узинский перешел в их клуб из казанского УНИКСа.

Уроженец Благовещенска Узинский поиграл в «Спартаке-Приморье» (Владивосток), «Сахалине». С 2016 по 2019 форвард выступал в составе «Нижнего Новгорода».

В 2019 году Дмитрий перешёл в казанский УНИКС, который и представлял до перехода в «Локо». В сезоне 2020/21 Узинский стал серебряным призером Еврокубка и Единой Лиги ВТБ с УНИКСом, а в сезоне-2021/22 завоевал с казанцами бронзу Лиги ВТБ.

В прошлом сезоне форвард провёл в составе УНИКСа 50 матчей во всех турнирах – по 25 в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. В Евролиге на счету Дмитрия 2.6 очка за 11.2 мин в среднем за игру, а в Единой Лиге ВТБ – 4.6 очка, 1.4 подбора за 16 мин в среднем за игру.

Ранее УНИКС покинули американский разыгрывающий Лоренцо Браун (перешел в израильский «Маккаби», Тель-Авив), форвард Евгений Валиев, нигерийский центровой Тони Джекири (турецкий «Фенербахче», Стамбул), защитник Артем Комолов (ЦСКА, Москва).