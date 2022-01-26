Узинский о поражении УНИКСа от «Реала»: Мы не всегда демонстрировали агрессивную игру

Дмитрий Узинский, форвард казанского УНИКСа, прокомментировал клубной пресс-службе поражение в Мадриде от «Реала» в Евролиге (68:85). Дмитрий отметил успешное нападение хозяев.

«Это вторая тяжёлая игра на выезде. Конечно, мы понимали, что нам противостоит соперник крайне высокого класса, играющий на домашнем паркете. "Реал" хорошо действовал в атаке, забивал свои мячи».

Узинский признал, что УНИКС защищался не лучшим образом. «Мы же не всегда демонстрировали агрессивную защиту, к тому же, не заладилось и нападение. Проанализируем этот матч и начнём готовиться к предстоящему домашнему поединку с ЦСКА. Очень рассчитываем на горячую поддержку наших болельщиков! Вперед и напролом!»