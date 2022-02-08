Форвард УНИКСа Узинский о победе над ЦСКА: Это важный шаг на пути к достижению нашей цели
Форвард казанского УНИКСа Дмитрий Узинский прокомментировал клубной пресс-службе гостевую победу в Единой лиге ВТБ над ЦСКА, одержанную в третьем овертайме (105:103).
Узинский, не доигравший этот матч с пятью фолами, охарактеризовал его ход как достаточно тяжелую схватку.
«Сегодняшняя победа — важный шаг на пути к достижению нашей цели! Поздравляю всех болельщиков и поклонников команды, которые верили в нас и поддерживали в этой тяжелой схватке лидеров! С победой!» — подчеркнул он.
Американский форвард УНИКСа О Джей Мэйо, чей бросок на последней секунде принес победу казанцам, констатировал, что татарстанцы выступали как единая команда. «Невероятно тяжелая борьба! Сегодня мы были настоящей командой: верили в себя и в успех до конца!» — отметил баскетболист.