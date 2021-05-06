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Ру Тат
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6 мая 2021  20:02
Сергей Гаврилов

Форвард УНИКСа стал лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ

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Форвард УНИКСа Джон Браун признан лучшим защищающимся игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.
28-летний американец выступает за казанскую команду первый сезон и быстро вошел в число лидеров.
В сезоне-2020/2021 Браун провел 23 матча, набирая в среднем 8,4 очка, пять подборов и 2,1 перехвата за матч.
12 мая на своей площадке УНИКС начнет четвертьфинальную серию лиги ВТБ с польской «Зелена-Гурой».

УНИКС
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