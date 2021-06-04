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Ру Тат
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4 июня 2021  15:19
Cергей Гаврилов

Форвард УНИКСа про финал с ЦСКА: «Нам останется только показать хороший баскетбол»

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Форвард казанского УНИКСа Дмитрий Узинский рассказал клубной пресс-службе, на что могут рассчитывать казанцы в серии с ЦСКА.

Спортсмен подчеркнул важность физической готовности игроков: «Это финал, и легких матчей не будет. У нас получился большой перерыв после последней игры. Плюс это или минус, мы увидим уже скоро, поэтому мы должны быть физически готовы к борьбе с первых секунд матча».

При этом Дмитрий надеется на помощь казанских трибун: «Контролировать подбор и максимально агрессивно играть в защите все 40 минут. Серия начинается в Казани, наши лучшие болельщики дадут нам энергию, и нам останется только показать хороший баскетбол».

#бк уникс #бк цска
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