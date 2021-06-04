Форвард УНИКСа про финал с ЦСКА: «Нам останется только показать хороший баскетбол»

Форвард казанского УНИКСа Дмитрий Узинский рассказал клубной пресс-службе, на что могут рассчитывать казанцы в серии с ЦСКА.

Спортсмен подчеркнул важность физической готовности игроков: «Это финал, и легких матчей не будет. У нас получился большой перерыв после последней игры. Плюс это или минус, мы увидим уже скоро, поэтому мы должны быть физически готовы к борьбе с первых секунд матча».

При этом Дмитрий надеется на помощь казанских трибун: «Контролировать подбор и максимально агрессивно играть в защите все 40 минут. Серия начинается в Казани, наши лучшие болельщики дадут нам энергию, и нам останется только показать хороший баскетбол».