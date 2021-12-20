Трюк форварда УНИКСа попал в топ-10 лучших моментов тура Евролиги

Хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья отмечен пресс-службой Евролиги в качестве автора эффектного блок-шота.

Соответственно, трюк Хезоньи попал в число десяти лучших моментов 16-го тура регулярного чемпионата турнира, заняв десятую позицию. Он был исполнен во время домашнего матча УНИКСа с литовским «Жальгирисом» (66:54).

Эффектный блок-шорт хорвата на латышском легионере литовской команды Янисе Стрельниексе в четвертой четверти получился на редкость красивым. После этого убежал в отрыв американский защитник УНИКСа Айзэйя Кэнаан, сделавший счет 60:44 за три минуты и восемь секунд до конца встречи.

За 34 минуты игрового времени в этой встрече Хезонья отметился 20 очками, шестью подборами и одним перехватом. Победа над «Жальгирисом» вывела УНИКС на четвертое место в турнирной таблице, десять побед при шести поражениях.

Следующий матч УНИКС проведет 22 декабря на выезде против «Барселоны», лидирующей в чемпионате Евролиги с 14 победами и двумя поражениями.