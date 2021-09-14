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Ру Тат
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14 сентября 2021  18:28
Cергей Гаврилов

Форвард УНИКСа перешел в «Уфимец»

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Бывший форвард казанского УНИКСа Александр Разумов продолжит карьеру в клубе Суперлиги «Уфимец». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В прошедшем сезоне Александр Разумов провел 12 матчей за казанцев в Единой лиге ВТБ. Он набирал в среднем 2 очка, отдавал 0.5 передачи и делал 0.9 подбора. О расставании с форвардом УНИКС сообщил 6 сентября.

Примечательно, что практически одновременно с Разумовым состав уфимцев пополнил еще один недавний игрок УНИКСа — центровой Григорий Шуховцов.

#бк уникс
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