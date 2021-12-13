Форвард УНИКСа остался недоволен решением суда

Приморский районный суд Санкт-Петербурга лишь частично удовлетворил требования форварда казанского УНИКСа Евгения Валиева к своему бывшему клубу «Химки». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно источнику издания, суд обязал подмосковные «Химки» выплатить игроку около 2,5 млн рублей. Эти средства будут выплачены за те дни, когда баскетболист проходил медосмотр в клубе и находился в расположении национальной сборной.

При этом фактически судья принял сторону подмосковной команды, представители которой изначально заявили, что второй год контракта не вступил в силу из-за проблем Валиева со здоровьем. Игрок надеялся получить от своего бывшего работодателя 45 млн рублей.

«Претензии Валиева к клубу были необоснованны, „Химки“ действовали в отношении игрока в соответствии с законом, что и подтвердил Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Та небольшая часть выплат, которая в итоге была присуждена игроку, клубом изначально и не оспаривалась», — подчеркнули в пресс-службе клуба.

Теперь Евгений Валиев намерен обжаловать это решение в Санкт-Петербургском городском суде.