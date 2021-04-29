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Ру Тат
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29 апреля 2021  20:30
Сергей Гаврилов

Форвард УНИКСа о втором финальном матче Кубка Европы: Все еще нужно играть и побеждать

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Американский форвард казанского УНИКСа Окаро Уайт поделился с пресс-службой Кубка Европы своим ожиданиями от второй финальной игры Кубка Европы с «Монако», которая пройдет завтра в Казани. Уайт отметил преимущество своей площадки УНИКСа.

Уайт после 50 минут индивидуальной бросковой тренировки пояснил, что для него такая работа обычна. «Я хотел бы сказать, что делаю это очень много. Это просто помогает мне утром, когда у нас выходной, вырваться вперед и просто немного прикоснуться, особенно, когда у нас здесь приближается игра. Мне нравится пойти в спортзал и немного поработать», — сказал Уайт.

Говоря о второй игре, Уайт подчеркнул преимущество домашней площадки. «Болельщики, конечно, дают преимущество, но также и тот факт, что мы играли на этом паркете более 20 игр в турнире, тоже преимущество». Но главное, когда мяч поднимется вверх на первой секунде при счете 0:0. Нам все еще нужно идти играть и побеждать».

В серии до двух побед лидирует «Монако», победивший дома (89:87).

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