Форвард УНИКСа: Мы должны продолжать верить в себя и продолжать бороться, и победы придут

Марио Хезонья, хорватский форвард казанского УНИКСа, прокомментировал пресс-службе Евролиги поражение в Стамбуле от «Анадолу Эфес» (68:71), отдав должное сопернику.

«Мы улучшили нашу игру. Определенно должны были выиграть, но наши ошибки дорого стоили нам в игре против очень опытной команды, которая знает, как побеждать в матчах. Мы должны продолжать верить в себя и продолжать бороться, и победы придут. Это единственный способ добиться лучшего и побеждать на этом уровне», – заявил баскетболист.