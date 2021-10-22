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Ру Тат
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22 октября 2021  10:24
Cергей Гаврилов

Форвард УНИКСа: Мы должны продолжать верить в себя и продолжать бороться, и победы придут

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Марио Хезонья, хорватский форвард казанского УНИКСа, прокомментировал пресс-службе Евролиги поражение в Стамбуле от «Анадолу Эфес» (68:71), отдав должное сопернику.

«Мы улучшили нашу игру. Определенно должны были выиграть, но наши ошибки дорого стоили нам в игре против очень опытной команды, которая знает, как побеждать в матчах. Мы должны продолжать верить в себя и продолжать бороться, и победы придут. Это единственный способ добиться лучшего и побеждать на этом уровне», – заявил баскетболист.

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