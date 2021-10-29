Форвард УНИКСа о победе над «Реалом»: Я так счастлив, что сумел повлиять на ход игры

Игроки казанского УНИКСа поделились впечатлениями от прошедшего в Казани матча с испанским «Реалом». Форвард Джон Браун и защитник Марко Списсу рассказали о причинах победы УНИКСА и поблагодарили зрителей за поддержку, сообщает пресс-служба клуба.

Браун подчеркнул, что добиться успеха против команды такого уровня и не дать ей оторваться в счете очень сложно.

«Я так счастлив, что сумел повлиять на ход игры. Казалось, что они убегут в счете, но наша команда оставалась собранной, мы продолжали доверять друг другу, верить в тренерскую систему и добились успеха, — отметил он. — <...> Я всегда хочу выигрывать, особенно в Евролиге, когда никто не ожидает от нас победы».

По его мнению, ключевым фактором успеха для УНИКСа стали подборы. Несмотря на давление, хозяева площадки не дали сопернику собрать много отскоков. «Это именно то, над чем нам необходимо еще работать на тренировках», — подчеркнул Браун.

Марко Списсу, в свою очередь, поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил ее влияние на исход матча.

«Мы каждый день по-настоящему усердно работаем на тренировках, вот почему показали такую высокую интенсивность в игре. Это отличная победа для нас! Мы должны продолжать в том же духе. Считаю, что защита и поддержка болельщиков помогли нам переломить ход встречи», — заявил он.