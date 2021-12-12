Форвард УНИКСа о победе над «Калевом»: Мы хорошо подготовились к матчу

Форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич прокомментировал домашнюю победу в лиге ВТБ над эстонским «Калевом» (71:54), подчеркнув хорошую подготовку хозяев к матчу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Воронцевич отдал должное сопернику: «Поздравляю всех с победой! Мы тщательно готовились к этому поединку. „Калев“ — крепкая, бегущая команда, имеющая сбалансированный состав. Они преподнесли сюрприз на старте этого сезона, обыграв московский ЦСКА. Отмечу их „больших“, обладающих хорошим броском».

Андрей отметил, что хозяева сыграли строго по тренерскому плану: «Во второй половине встречи нам удалось сдержать Мэлсона, который создавал нам проблемы в начале матча. Мы четко следовали игровому плану — остановить их „маленьких“ в быстром прорыве и не дать „большим“ забить из-за дуги».