Форвард УНИКСа: Встретились лидеры лиги, до конца не было ясно, кто выиграет

Матч УНИКСа против ЦСКА (69:64) — это интересная игра, державшая болельщиков в напряжении до самого конца. Победа в этой встрече показала, что казанская команда прибавляет с каждым матчем, рассказал на послематчевой конференции форвард УНИКСа Андрей Воронцевич.

«На мой взгляд, по накалу страстей матч получился очень интересным, — поделился он с клубной пресс-службой. — Встречались лидеры чемпионата Единой лиги ВТБ, каждый хотел выиграть. До последней минуты не было ясно, кто в итоге окажется победителем. Рады, что удалось порадовать результатом болельщиков, которые очень помогали и заряжали нас сегодня».

Воронцевич подчеркнул, что УНИКСу еще предстоит наладить командные взаимодействия.

«Мы строим свою игру и прибавляем от матча к матчу в командных взаимодействиях. Конечно, хотелось бы лимитировать число ошибок, которые мы допускаем. Здорово, что продолжаем выигрывать, ведь победы очень важны для укрепления командного духа», — добавил он.