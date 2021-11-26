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Ру Тат
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Спорт
26 ноября 2021  23:44
Cергей Гаврилов

Форвард УНИКСа о победе над «Црвеной Звездой»: «Сделали то, что должны были сделать»

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Хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья прокомментировал гостевую победу над сербской «Црвеной Звездой» (98:78), подчеркнув, что команда выполнила тренерское задание. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

«Нам пришлось немного доработать нашу оборону во второй половине. Мы сделали это. Немного небрежно сыграли в конце третьего периода. Но мы еще и на подборе были лучше», — заметил баскетболист.

«Мы сделали то, что должны были сделать. Мы выполнили то, что тренер просит от нас в нападении, и наша защита — это наша ДНК. Пока мы продолжаем это делать, всё будет в порядке. Сегодня для нас <…> была очень хорошая победа», — добавил Хезонья.

#бк уникс #црвена звезда
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