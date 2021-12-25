Форвард УНИКСа: «Зенит» — сбалансированная команда

Дмитрий Узинский, форвард казанского УНИКСа, рассказал клубной пресс-службе о завтрашнем матче лиги ВТБ в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Он подчеркнул, что против такой слаженной команды его клубу потребуется максимальная концентрация. К тому же предстоящий матч станет последним для казанцев в 2021 году.

«Мы готовимся к непростому выездному матчу. „Зенит“ — сбалансированная команда, каждый из игроков, выходящих на площадку, добавляет энергии и импульса. Перед нами стоит задача — быть сконцентрированными на протяжении всего матча», — заметил баскетболист.

Он заметил, что для УНИКСа очень важно завершить год в Единой Лиге ВТБ на мажорной ноте: «Надеемся порадовать своих преданных болельщиков победой!»