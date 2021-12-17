Форвард УНИКСа о матче с «Жальгирисом»: Задача – заставить их играть в наш баскетбол

«Жальгирис» является серьезным соперником, поскольку у команды сбалансированный состав. Такое мнение выразил форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич, оценивая сегодняшнюю домашнюю встречу Евролиги.

«Мы настраиваемся на каждый матч, как на последний, выходим с желанием и агрессией. „Жальгирис“ — серьезный соперник. Их состав сбалансирован. К тому же, литовцы всегда обладали хорошим дальним броском», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

Главным для казанцев, считает Воронцевич, будет игра в защите.

«Наша задача — качественно защищаться и заставить их играть в наш баскетбол», — заключил игрок.