Форвард УНИКСа о матче с «Жальгирисом»: Задача – заставить их играть в наш баскетбол
«Жальгирис» является серьезным соперником, поскольку у команды сбалансированный состав. Такое мнение выразил форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич, оценивая сегодняшнюю домашнюю встречу Евролиги.
«Мы настраиваемся на каждый матч, как на последний, выходим с желанием и агрессией. „Жальгирис“ — серьезный соперник. Их состав сбалансирован. К тому же, литовцы всегда обладали хорошим дальним броском», — цитирует игрока клубная пресс-служба.
Главным для казанцев, считает Воронцевич, будет игра в защите.
«Наша задача — качественно защищаться и заставить их играть в наш баскетбол», — заключил игрок.