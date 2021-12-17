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Спорт
17 декабря 2021  15:05

Форвард УНИКСа о матче с «Жальгирисом»: Задача – заставить их играть в наш баскетбол

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«Жальгирис» является серьезным соперником, поскольку у команды сбалансированный состав. Такое мнение выразил форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич, оценивая сегодняшнюю домашнюю встречу Евролиги. 

«Мы настраиваемся на каждый матч, как на последний, выходим с желанием и агрессией. „Жальгирис“ — серьезный соперник. Их состав сбалансирован. К тому же, литовцы всегда обладали хорошим дальним броском», — цитирует игрока клубная пресс-служба. 

Главным для казанцев, считает Воронцевич, будет игра в защите.

«Наша задача — качественно защищаться и заставить их играть в наш баскетбол», — заключил игрок. 

#БК Уникс
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