Форвард УНИКСа о матче с «Реалом»: Для нас это отличная проверка сил

Американский форвард казанского УНИКСа Джаррелл Брэнтли поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего матча Евролиги с испанским «Реалом», посчитав игру экзаменом для казанцев.

«В среду мы одержали важную победу над „Басконией“ и пытаемся вернуться на правильный путь. Следующий соперник — один из сильнейших клубов Евролиги, мадридский „Реал“. Для нас это отличная проверка сил», — заявил форвард.

Брэнтли назвал рецепт победы: «Мы должны выйти на паркет с большим желанием победить, агрессивно защищаться и быть единым целым. Считаю, в пятницу у нас есть все шансы выступить успешно. Мы постараемся максимально дорожить мячом в каждом владении, выполнить тренерский план на игру и порадовать болельщиков».