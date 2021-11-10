Форвард УНИКСа о матче с «Панатинаикосом»: Жаждем добиться первой выездной победы

Американский форвард казанского УНИКСа Джон Браун поделился с клубной пресс-службой мыслями о завтрашнем матче Евролиги в Афинах с «Панатинаикосом», напомнив, что пока казанцы на выезде в этом турнире не побеждали.

«К сожалению, мы пока еще не выигрывали в гостях в Евролиге, поэтому жаждем добиться первой выездной победы. Постараемся перенести в Грецию импульс и эмоции после предыдущего успеха в матче с грандом Единой Лиги ВТБ — ЦСКА. Знаем, что против „Панатинаикоса“ будет непросто, но мы готовы изо всех сил бороться за победу», — сказал Джон Браун.