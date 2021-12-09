Форвард УНИКСа о матче с «Маккаби»: Команда высоко мотивирована и заряжена на победу

Американский форвард казанского УНИКСа Джон Браун поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от сегодняшнего матча Евролиги в Тель-Авиве с «Маккаби», отметив, что казанцы заряжены на победу.

«Мы собираемся победить и сделаем все возможное для этого. Знаем, что будет непросто, но сейчас мы находимся на подъеме, к тому же, лидируем на внутренней арене. Команда высоко мотивирована и заряжена на победу», – рассказал баскетболист.