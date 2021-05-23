Форвард УНИКСа о матче с «Локомотивом»: Нам нужно быть сильными против опасного соперника

Американский форвард казанского УНИКСа Окаро Уайт рассказал пресс-службе клуба, что он думает о третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

По мнению Уайта, одного из лучших в серии среди казанцев, соперник очень силен. «В третьей игре нам нужно быть сильными против хорошего и опасного соперника, с которым тем не менее мы очень хорошо знакомы», — подчеркнул он.

«Мы в полуфинале Единой лиги ВТБ, и самое время показать всё, над чем мы работали последние десять месяцев», — убежден игрок.

В серии до трех побед казанцы ведут со счетом 2–0.