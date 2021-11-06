Форвард УНИКСа о матче с ЦСКА: «Постараемся навязать гостям свою игру»

Форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал, что думает о завтрашнем домашнем матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором он провел немало лет. Андрей не стал скрывать уважение, которое испытывает к сопернику.

Воронцевич отдал должное ЦСКА: «ЦСКА — лидер и действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Армейцы всегда борются за самые высокие места во всех турнирах, в которых участвуют. Мы с уважением относимся к сопернику, но в то же время постараемся навязать гостям свою игру и добиться победы».

При этом Андрей не стал говорить, что для него игра будет принципиальной: «Не сомневаюсь, что это будет интересный и зрелищный поединок, а также приглашаю казанских болельщиков поддержать нас в воскресенье на трибунах „Баскет-холла“. Не сказал бы, что встреча с ЦСКА для меня является особенно принципиальной. Сейчас в баскетболе нет слабых команд, поэтому я максимально серьезно настраиваюсь на любой матч как в Евролиге, так и в Лиге ВТБ».