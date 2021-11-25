Форвард УНИКСа о матче с «Црвеной Звездой»: «Легко нам точно не будет»

Американский форвард казанского УНИКСа Джаррелл Брэнтли поделился ожиданиями от завтрашнего матча Евролиги в Сербии с «Црвеной Звездой», выразив надежду на победу в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Американец отметил горячих сербских болельщиков: «Для нас матч в Сербии — отличная возможность продлить победную серию, на этот раз в гостях. Меня очень радует прогресс нашей команды. Верю, что мы продолжим и дальше становиться лучше. „Црвена Звезда“ — серьезный соперник. К тому же сербские болельщики известны своей неистовой поддержкой и любовью к своей команде».

«Легко нам точно не будет. Однако в наших руках сделать все возможное для победы», — заключил игрок.