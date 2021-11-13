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Спорт
13 ноября 2021  21:31
Cергей Гаврилов

Форвард УНИКСа о матче с «Астаной»: Необходимо включить агрессивную защиту

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Дмитрий Узинский, форвард казанского УНИКСа рассказал клубной пресс-службе, что он думает о завтрашнем домашнем матче лиги ВТБ с казахстаной «Астаной», назвав гостей сильным соперником.

«"Астана" – сильный соперник, к которому следует отнестись предельно серьезно и сохранять концентрацию от первой и до последней секунды встречи. Нам необходимо включить агрессивную защиту и следовать игровому плану. Мы выступаем дома, поэтому постараемся порадовать наших болельщиков и себя победой», – обнадежил Узинский.

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