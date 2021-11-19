Форвард УНИКСа: Нам следует качественно защищаться, тогда мы очень хорошая команда

Хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в Евролиге над берлинской «Альбой» (85:71), отметив прогресс хозяев в защите

«В большом перерыве мы обсудили, что играем не хорошо, и нам необходимо прибавить в защите. Именно это мы и сделали, что позволило нам победить. Нам следует продолжать качественно защищаться, потому что когда мы выполняем это, мы очень хорошая команда», – резюмировал Хезонья.