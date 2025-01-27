Форвард УНИКСа Акун-Перселл: «Енисей» способен создавать нам проблемы»

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru

Форвард УНИКСа ДеВон Акун-Перселл поделился ожиданиями от грядущего матча казанской команды с «Енисеем».

По его словам, УНИКС готов к игре с сибиряками. Также Акун-Перселл отметил, что казанцы сумеют победить, если сохранят концентрацию на протяжении всего матча.

«Прошлая встреча с «Енисеем» в Красноярске была напряженной. Соперник показал, что способен создавать нам проблемы. В составе сибиряков много качественных баскетболистов, которые обладают отличным броском и сильны в командном взаимодействии», – передает слова ДеВона пресс-служба УНИКСа.

Напомним, матч УНИКСа с «Енисеем» состоится завтра, 28 января, в 19:00 по мск. Игра пройдет в Казани.