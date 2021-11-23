Форвард УНИКСа признан лучшим в ноябре в лиге ВТБ

Хорватский нападающий казанского УНИКСа Марио Хезонья признан MVP ноября в текущем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Хезонья помог своей команде одержать три победы в трех прошедших матчах этого месяца. При этом форвард в среднем за игру набирал 22 очка, совершал 6 подборов, 2,7 передачи и 2 перехвата. В данный момент УНИКС занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Единой лиги ВТБ, выиграв шесть матчей по итогам семи встреч.

6 декабря казанская команда сыграет в гостях в столице Белоруссии против «Цмоки-Минска». А 26 ноября в рамках чемпионата Евролиги УНИКС встретится в Белграде с «Црвеной Звездой». В этом турнире казанцы идут седьмыми — шесть побед при пяти поражениях.