Форвард УНИКС Джон Браун о победе над «Жальгирисом»: «Мы вышли и победили сегодня»

Джон Браун, американский форвард казанского УНИКСа, прокомментировал клубной пресс-службе победу в Евролиге в Каунасе над «Жальгирисом» (76:66).

«Ключевой задачей было обыграть соперника физически. Сначала мы уступали в этом аспекте. Были такие неприятные моменты во второй половине встречи. Также важно было делиться мячом, делать то, что мы умеем лучше всего и убегать в отрывы. Это очень важная победа для нас. Вы вышли и победили сегодня», – сказал он.