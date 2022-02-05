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Ру Тат
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Спорт
5 февраля 2022  04:09
Cергей Гаврилов

Форвард УНИКС Джон Браун о победе над «Жальгирисом»: «Мы вышли и победили сегодня»

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Джон Браун, американский форвард казанского УНИКСа, прокомментировал клубной пресс-службе победу в Евролиге в Каунасе над «Жальгирисом» (76:66).

«Ключевой задачей было обыграть соперника физически. Сначала мы уступали в этом аспекте. Были такие неприятные моменты во второй половине встречи. Также важно было делиться мячом, делать то, что мы умеем лучше всего и убегать в отрывы. Это очень важная победа для нас. Вы вышли и победили сегодня», – сказал он.

#уникс #Баскетбол #Евролига
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