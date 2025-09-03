news_header_top
Форвард «Трактора» о характере Радулова: «Ему хватает 5-10 минут и уже пламя спадает»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков поделился мнением об уровне профессионализма Александра Радулова и вспомнил об их взаимоотношениях в ЦСКА.

«Радулов просто в порядке. Кто-то говорит про возраст, но ведь Кори Перри до сих пор играет в НХЛ. И сколько играл Джо Торнтон. Всё зависит от совокупности факторов – от профессионализма, судьбы.

Сейчас он чуть поспокойнее стал. Я не скажу, что играл вместе с ним в пик его эмоциональности, но мы грызлись на тренировках с ним, хотя были в разных звеньях. На тренировках мы можем закуситься, чуть ли не подраться – нас уже растаскивают. Я уйду, не буду разговаривать, а он придёт: "Ну ладно, Жарок, ну хорош! Ты знаешь меня". То есть ему хватает 5-10 минут и уже пламя спадает», – приводит слова Жаркова официальный сайт КХЛ.

Александр Радулов провел в составе казанского «Ак Барса» два сезона. За это время он сыграл 148 матчей и заработал 120 очков (52+68).

В сезоне-2024/25 Радулов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославского «Локомотива». В межсезонье железнодорожники продлили контракт с 39-летним нападающим еще на один год.

