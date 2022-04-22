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Спорт
22 апреля 2022  10:49
Дамир Садриев

Форвард «Спартака» Соболев: «Мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в шутливой форме прокомментировал потенциальные шансы красно-белых в розыгрыше Лиги Европы этого сезона, если бы УЕФА не исключил российские клубы из еврокубков. 

По словам футболиста, в 1/8 финала московский клуб прошел бы немецкий «РБ Лейпциг», а в последствии выиграл бы и Лигу Европы.

«Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Кто у нас там был, "РБ Лейпциг"? "Прибили" бы их дома 3:0, а потом туда поехали — и ещё два закинули бы. Да мы бы выиграли этот титул — вообще легко», – цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее московский «Спартак» был отстранен от участия в Лиге Европы и других европейских соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА.

#фк спартак #футбол #лига европы
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