Форвард «Сочи» Тянулин может перейти в «Ак Барс»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин может перейти в «Ак Барс». Об этом сообщает телеграм-канал «Х – Хоккей».

Игрока обменяют в казанский клуб на денежную компенсацию, сообщает источник.

В минувшем сезоне Тянулин отыграл 49 матчей за «Сочи», где забросил 10 шайб и отдал 30 передач. Таким образом, Артур стал лучшим бомбардиром «леопардов», а также рекордсменом клуба по набранным очкам за один регулярный чемпионат.

Напомним, Тянулин – уроженец Казани. Он выступал за школу «Ак Барса» и «Ирбис». Затем в его карьере последовали клубы из Северной Америки. В 2020-м он вернулся в КХЛ.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат минувшего сезона на пятом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде подопечные Анвара Гатиятулина победили «Автомобилист» (4-3). В четвертьфинале «барсы» уступили московскому «Динамо» (2-4).

«Сочи» же стал 11-м в таблице Западной конференции и не сумел выйти в плей-офф уже в шестой раз подряд.