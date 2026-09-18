Форвард «Салавата Юлаева» Родуолд оштрафован за симуляцию в матче с «Ак Барсом»

Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд получил денежный штраф от КХЛ за симуляцию в игре против «Ак Барса».

Инцидент произошел на последних минутах третьего периода матча, который завершился победой казанцев в овертайме — 4:3.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение на основании п. 1.40 ст. 29 дисциплинарного регламента (симуляция).

В этом матче «Салават» вел со счётом 3:0, но упустил преимущество — «Ак Барс» забросил две шайбы за 42 секунды в концовке и вырвал победу в овертайме.