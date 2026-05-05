Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал ответил, хочет ли остаться в команде

Канадский нападающий Шелдон Ремпал, выступавший в сезоне-2025/26 за «Салават Юлаев», поделился планами после окончания контракта с уфимским клубом.

– Почему в итоге ты подписал контракт с «Салаватом» лишь на один год? Хотел бы снова попробовать себя в НХЛ?

– Я пока не знаю. Я просто отдыхаю после окончания сезона. Буду принимать решение позже, через несколько недель, – сказал форвард «Чемпионату».

На вопрос, хотел бы он остаться в Уфе, 30-летний канадец односложно ответил – «да».

Шелдон Ремпал, после неудачной попытки в НХЛ, вернулся в «Салават Юлаев» в октябре 2025 года и подписал контракт на один год. В прошедшем регулярном сезоне на его счету 46 (15+31) очков в 38 матчах. В текущем плей-офф он провел 10 игр и заработал 8 (3+5) очков.