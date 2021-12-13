Форвард «Салавата Юлаева» извинился перед Воронковым за нанесение травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал вчерашний силовой прием против форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, после которого игрок казанцев на носилках покинул лед и был отправлен в больницу. Уфимец принес свои извинения.

Хохряков сказал, что сразу вышел на связь с коллегой из «Ак Барса». «Диме сразу написал, извинился, пожелал здоровья. Он ответил, чтобы я не парился, сотрясения нет. Решение СДК комментировать не берусь. Так решили и решили. Но момент помню хорошо. Он получил шайбу в средней зоне, решил подпустить меня в центр, а потом стал обходить», — рассказал хоккеист.

Уфимец подчеркнул, что не собирался наносить травму казанцу. «Я не шел его убивать, просто применил силовой прием. Да, последствия тяжелые, но он ударился о лед, видимо, потерял сознание, когда столкнулись. Злого умысла у меня не было. Дополнительных выходных я не получу, буду тренироваться», — сказал Хохряков.

Напомним, что нападающий «Салавата» получил дисквалификацию на 5 матчей за этот силовой прием.