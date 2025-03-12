Форвард «Салавата» Кузьмин, получивший перелом позвонка, тренируется в общей группе

Фото: телеграм-канал "Салавата Юлаева"

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба уфимцев в своем телеграм-канале.

Кузьмин получил компрессионный перелом позвонка в результате столкновения с бортом. Глеба прооперировали в Москве. В конце декабря он провел свою первую тренировку на льду.

Напомним, в данный момент «Салават Юлаев» идет на втором месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Виктора Козлова встретится с московским «Динамо». Игра состоится завтра,13 марта, в 17:00 по мск.