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На главную ТИ-Спорт 12 марта 2025 17:38

Форвард «Салавата» Кузьмин, получивший перелом позвонка, тренируется в общей группе

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Форвард «Салавата» Кузьмин, получивший перелом позвонка, тренируется в общей группе
Фото: телеграм-канал "Салавата Юлаева"

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба уфимцев в своем телеграм-канале.

Кузьмин получил компрессионный перелом позвонка в результате столкновения с бортом. Глеба прооперировали в Москве. В конце декабря он провел свою первую тренировку на льду.

Напомним, в данный момент «Салават Юлаев» идет на втором месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Виктора Козлова встретится с московским «Динамо». Игра состоится завтра,13 марта, в 17:00 по мск.

#салават юлаев #хоккей #кхл #спорт
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