Форвард «Рубина» о ничьей с «Локомотивом»: Кризиса у команды нет

Нападающий казанского «Рубина», автор гола в ворота «Локомотива» Герман Онугха поделился мнением с клубной пресс-службой об игре, закончившейся со счетом 2:2, признав, что гол доставил ему потрясающие эмоции.

Говоря о своем первом голе за «Рубин», форвард не скрывал радости: «Потрясающие эмоции были, конечно. Еще в первом тайме забил, гол отменили. Обидно, но старался не расстраиваться, действовать активно, агрессивно дальше. Получилось забить второй мяч. Но эмоции немножко подутихли, когда пропустили в конце».

Первый его гол не засчитали, второй, засчитанный, проверялся на ВАР. Но Германа это не расстроило: «Ничего. Думал, если отменят, буду играть дальше, стараться забить еще, максимально помочь команде».

Онугха считает, что у команды нет кризиса: «Я считаю, мы делаем все правильно. Мы хорошо тренируемся, стараемся друг с другом разговаривать, друг друга больше понимать. Просто нужно двигаться дальше и постараться победить в Уфе (24 октября прим. Т-и)».