news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 16 июня 2025 12:39

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку прилетел в Санкт-Петербург

Читайте нас в
Телеграм
Форвард «Рубина» Мирлинд Даку прилетел в Санкт-Петербург
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает телеграм-канал «СБГ-Телега».

Канал выложил фотографию, где албанец находится в аэропорту Петербурга вместе со своим соотечественником Бернардом Беришей, выступающим за «Ахмат».

Ранее появлялась информация, что «Зенит» ведет активные переговоры с «Рубином» по трансферу Мирлинда и готов заплатить за него 10 миллионов евро. По сообщениям различных источников, контракт Даку будет заключен на четыре года.

Напомним, в минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» занял вторую строчку первенства с 66 баллами.

#фк рубин #Мирлинд Даку #премьер-лига #спорт #футбол #фк зенит
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

15 июня 2025
Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

15 июня 2025