Форвард «Рубина» Мирлинд Даку прилетел в Санкт-Петербург

Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает телеграм-канал «СБГ-Телега».

Канал выложил фотографию, где албанец находится в аэропорту Петербурга вместе со своим соотечественником Бернардом Беришей, выступающим за «Ахмат».

Ранее появлялась информация, что «Зенит» ведет активные переговоры с «Рубином» по трансферу Мирлинда и готов заплатить за него 10 миллионов евро. По сообщениям различных источников, контракт Даку будет заключен на четыре года.

Напомним, в минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» занял вторую строчку первенства с 66 баллами.