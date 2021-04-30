Форвард «Рубина» готов играть за «Барселону»

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович заявил, что готов играть в испанской примере за «Барселону». Об этом он написал на своей странице Instagram.

Такая идея у него возникла в ходе просмотра вчерашнего матча «сине-гранатовых» с «Гранадой». Команда Месси проиграла дома (1:2).

«Смотрю вот, „Барселона“ с „Гранадой“ играет. У „Барселоны“ вообще нет нападающих. Мне вообще непонятно, куда смотрят эти скауты по Европе. Вот нападающий (указывает на себя). Предлагайте контракт, дайте хорошие деньги, увидимся в „Барсе“», — написал 29-летний футболист.