news_header_top_970_100
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 апреля 2021  15:30
Сергей Гаврилов

Форвард «Рубина» готов играть за «Барселону»

news_top_970_100

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович заявил, что готов играть в испанской примере за «Барселону». Об этом он написал на своей странице Instagram.
Такая идея у него возникла в ходе просмотра вчерашнего матча «сине-гранатовых» с «Гранадой». Команда Месси проиграла дома (1:2).
«Смотрю вот, „Барселона“ с „Гранадой“ играет. У „Барселоны“ вообще нет нападающих. Мне вообще непонятно, куда смотрят эти скауты по Европе. Вот нападающий (указывает на себя). Предлагайте контракт, дайте хорошие деньги, увидимся в „Барсе“», — написал 29-летний футболист.

фк рубин
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное