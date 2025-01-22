Форвард «Рубина-2» Моторин перейдет в «КАМАЗ»

Фото: социальные сети "Рубина-2"

Нападающий «Рубина-2» Даниил Моторин перейдет в «КАМАЗ» на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

Моторин – первый новичок «автозаводцев» в зимнее трансферное окно. Аренда игрока будет длиться полтора года, сообщает источник.

В минувшем сезоне Второй лиги Б группы 4 Даниил стал лучшим бомбардиром в составе «Рубина-2». За 25 матчей он забил 13 мячей и отдал 3 передачи.

«КАМАЗ» завершил первую часть РПЛ на 13-ом месте в таблице Первой лиги. Челнинцы за 22 матча набрали 13 очков.