Форвард «Нефтяника» Артур Болтанов признан лучшим в ВХЛ

Нападающий альметьевского «Нефтяника» Артур Болтанов признан лучшим в своем амплуа на прошлой неделе в ВХЛ, информирует пресс-служба лиги.

«Лучшим нападающим недели признан форвард „Нефтяника“ Артур Болтанов, который оформил хет-трик и за один матч набрал 3 (3+0) очка при показателе полезности +2. Один из голов Артура принес победу команде», — сообщается в пресс-релизе.

Болтанов является лучшим бомбардиром «Нефтяника» с 18 заброшенными шайбами, и вчера Артур забил в гостях «Горняку». Ранее титул лучшего вратаря достался его одноклубнику Рафаэлю Хакимову.

С 39 очками после 31 матча «Нефтяник» занимает 12-е место в чемпионате ВХЛ. Завтра альметьевцы сыграют в Кургане с «Зауральем».