Форвард «Нефтяника» дебютировал в «Амуре»

Нападающий Иван Николишин, ранее выступавший за альметьевский «Нефтяник», подписал контракт с хабаровским «Амуром», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба на странице команды в соцсети Instagram.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год, отмечается в сообщении.

Николишин-младший, сын известного форварда сборной России и клубов НХЛ Андрея Николишина, начал сезон в ВХЛ в составе альметьевского «Нефтяника» и провел девять матчей, в которых набрал 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. За хабаровчан хоккеист дебютировал сегодня в победном матче с нижегородским «Торпедо» (4:3, ОТ).

В прошедшем регулярном сезоне хоккеист провел 59 матчей за «Куньлунь Ред Стар» и набрал в них 23 очка: забил восемь голов и отдал 15 передач.

Примечательно, что у «Нефтяника» с лета работает договор о сотрудничестве с казанским «Ак Барсом», предусматривающий обмен игроками, но Николишин в итоге всё же перешел в «Амур».