Форвард «Нефтехимика» о победе в Челябинске: «Тяжелая игра для нашей команды»

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Денис Вихарев дал комментарий клубной пресс-службе после победы в Челябинске над «Трактором» (1:0), отметив отличную игру вратаря своей команды.

Форвард подчеркнул самоотверженность гостей: «Все пластались, бились. Много шайб поймали на себя. Считаю, заслуженно победили».

Денис Вихарев сказал, что уже началась борьба за плей-офф: «Мы выходим против любой команды и играем <...> Нам сейчас нужно набирать очки, стараться выигрывать у всех».

Хоккеист отметил надежную игру вратаря Судницина, посчитав, что голкипер «отлично играет и дает уверенность команде».