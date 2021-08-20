Форвард «Нефтехимика» о победе над «Куньлунем»: Они всегда славились неуступчивостью

Форвард нижнекамского «Нефтехимика» Тимур Хафизов прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Куньлунем» в товарищеском матче (5:2), отметив очень напористый характер соперника.

Тимур заметил, что китайская команда очень скоростная: «Игра получилась боевой. Мы начинаем регулярный чемпионат с этой командой, и уже сейчас надо готовиться. Отработать определенные вещи. ”Куньлунь” — очень быстрая команда. Там тоже ребята бьются за попадание в состав. Многие из них выступят за сборную Китая на Олимпиаде. От матча у меня остались положительные впечатления».

Кроме того, Хафизов подметил особенное в действиях соперника: «”Куньлунь” всегда очень наглая команда, очень не любит проигрывать. В конце матча начались тычки, зацепы, какие-то провокации. Они всегда славились своей неуступчивостью».

Говоря о послезавтрашней игре с «Куньлунем» форвард выразил оптимизм: «Надеюсь, что матч сложится так же, как и сегодня. Нам очень важно вырабатывать дух победителя уже с летних матчей. Это поможет в сезоне. Мы сделаем все, чтобы добиться в воскресенье такого же результата».