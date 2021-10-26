Форвард «Нефтехимика» о победе над «Куньлунем»: «Игра была за четыре очка»

Автор победной шайбы в гостевом матче с «Куньлунем» (4:2), нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Тимур Хафизов прокомментировал игру, назвав ее матчем за четыре очка. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Такой боевой матч. Сложилось так, что мы соседи по таблице. Можно сказать, что игра была за четыре очка. Слава Богу, мы победили», — подчеркнул Тимур.

Свой гол в меньшинстве форвард объяснил удачей: «Всегда неприятно пропускать в большинстве. Возможно, на соперника это повлияло. А так у меня удачно залетело».

При этом Хафизов признал, что гости хорошо сыграли в нападении. «Да, [Дэн Секстон] удачно убежал в контратаку. В общем, мы не только удачно оборонялись, но и про атаку не забывали. Нам подсказывали, что если есть момент, то надо бежать и пытаться забивать. Возможно, у „Куньлуня“ концентрация немножко потерялась, и нам удалось забить», — сказал он.

Упомянув большое количество удалений у гостей, Тимур напомнил, что нижнекамцы выстояли: «Да, очень много. У меня в первом периоде было два штрафа. Спасибо парням, что выстояли, ловили шайбы на себя. Отлично в меньшинстве сыграли».

Комментируя следующий матч в Ярославле с «Локомотивом», нападающий выразил надежду на то, что и там гости сыграют в свой хоккей. «Хорошая команда. У них много именитых игроков, но ничего страшного. Будем выходить, как сегодня, и играть в свою игру, а там как уж сложится», — заключил он.