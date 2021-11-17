Американский форвард «Нефтехимика»: «Нужно было играть без удалений»

Американский форвард нижнекамского «Нефтехимика» Дэн Секстон прокомментировал клубной пресс-службе победу в Екатеринбурге над «Автомобилистом» (4:3), отметив игру в неравных составах.

Форвард резонно не назвал игру красивой: «Возможно, это была не самая красивая игра в нашем исполнении, но мы взяли важные два очка, что сейчас очень необходимы для нас. Сейчас нам необходимо посмотреть на видео некоторые моменты матча и готовиться к игре в Челябинске».

Дэн три сезона играл за «Автомобилист» и упомянул хорошее большинство уральцев: «Нет, меня никто об этом не спрашивал. Мы знали, что у них очень хорошее большинство, а мы хорошо играем „5 на 5“. Нам нужно было играть без удалений».

Ключевым Секстон назвал четвертый гол: «Думаю, что это был наш четвертый гол, потому что игра стала несколько нервной, но мы смогли быстро ответить на шайбу соперника. Это позволило нам быть чуть увереннее. В игре „5 на 5“ намного лучше играли в равных составах. Не давали им шансов. Соперник нам смог забить, только имея лишнего игрока».